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Тедеско оценил уровень чемпионата России

17:02
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уровне РПЛ. Россия занимает седьмую позицию в рейтинге УЕФА.

— Хороший. Каждая команда имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом, — цитирует немецкого специалиста Transfermarkt. — Они все техничные футболисты. Тактический уровень я тоже считаю хорошим. Команды имеют определенную идею и соответствующую подготовку.

Место лиги в Европе? Приблизительно там, где она и находится в рейтинге УЕФА, за большими футбольными странами — Англией, Германией, Испанией и Италией.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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