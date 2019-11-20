Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уровне РПЛ. Россия занимает седьмую позицию в рейтинге УЕФА.

— Хороший. Каждая команда имеет сильных и опытных игроков, которые могут обращаться с мячом, — цитирует немецкого специалиста Transfermarkt. — Они все техничные футболисты. Тактический уровень я тоже считаю хорошим. Команды имеют определенную идею и соответствующую подготовку.

Место лиги в Европе? Приблизительно там, где она и находится в рейтинге УЕФА, за большими футбольными странами — Англией, Германией, Испанией и Италией.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр