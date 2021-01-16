Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал трансфер полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

«Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащенный технически, — сказал Тедеско официальному сайт клуба. — Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним».

25-летний Хендрикс — воспитанник ПСВ. Он с девяти лет обучался в системе клуба из Эйндховена, прошел через молодежную и резервные команды, а за основу дебютировал в 2013 году. Всего в составе ПСВ он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды — обладателем Суперкубка страны, имеет богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.