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Тедеско и «Спартак» договорились не обсуждать продление контракта до зимы

11:23
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско договорился с руководством клуба не поднимать вопрос продления контракта до зимней паузы в чемпионате России.

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому специалисту и предложил подписать новое соглашение (действующий контракт Тедеско истекает в конце сезона). Тот обозначил готовность обсудить детали, но лишь после окончания первой части чемпионата.

Данное решение вызвано желанием Тедеско сконцентрироваться на оставшихся до паузы играх.

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