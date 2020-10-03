«Те, кто обвиняют массажиста, просто дилетанты». Аршавин высказался о травме Кокорина

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина. Из-за нее футболист пропускает игру 10-го тура РПЛ с «Зенитом» в Москве.

Сегодня появилась информация, что повреждение форварда мог усугубить его массажист Сергей Колесников.

— Уверен, что травма не связана с массажистом, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Он очень высокого уровня. Его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты.

Матч лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Зенит».