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«Те, кто обвиняют массажиста, просто дилетанты». Аршавин высказался о травме Кокорина

18:45
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина. Из-за нее футболист пропускает игру 10-го тура РПЛ с «Зенитом» в Москве.

Александр Кокорин (справа) и&nbsp;Сергей Колесников.Массажист Кокорина прокомментировал обвинения в свой адрес

Сегодня появилась информация, что повреждение форварда мог усугубить его массажист Сергей Колесников.

— Уверен, что травма не связана с массажистом, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Он очень высокого уровня. Его Денисов за собой возил. Для «Зенита» это большая потеря, что Саша его с собой увел. А те, кто его обвиняют, просто дилетанты.

Матч лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Зенит».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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