Татуировка льва Ригони не связана с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал о татуировке льва во всю спину.

— Мне очень нравится то, что символизирует лев — силу, лидерство, верность, преданность. Все эти вещи очень важны для меня и все соединены в образе льва. Поэтому мне захотелось его себе набить.

— Болельщики «Зенита» думали, что вы таким образом отметили преданность клубу, ведь лев — символ «Зенита» и Санкт-Петербурга.

— Я рад, что так совпало. У меня появилось желание набить льва на спине, а он еще и оказался символом моего клуба. Мне от этого еще приятнее.

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»