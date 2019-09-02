Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев стал игроком «Рубина». Казанский клуб взял в аренду 25-летнего россиянина, сообщает официальный сайт казанцев.

Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек провел за клуб 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне футболист принял участие в четырех матчах красно-белых.

По информации «СЭ», аренда Ташаева произойдет на таких условиях: 80 процентов зарплаты игроку будет платить «Спартак» — она составляет около 1,2 миллиона евро в год.

Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды! ??



Добро пожаловать! ???



Подробнее ?? https://t.co/At3juHogZg pic.twitter.com/Lqc99Jk0eV — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!