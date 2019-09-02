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Ташаев стал игроком «Рубина»

22:00
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Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев стал игроком «Рубина». Казанский клуб взял в аренду 25-летнего россиянина, сообщает официальный сайт казанцев.

Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года. В сезоне-2018/19 хавбек провел за клуб 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне футболист принял участие в четырех матчах красно-белых.

По информации «СЭ», аренда Ташаева произойдет на таких условиях: 80 процентов зарплаты игроку будет платить «Спартак» — она составляет около 1,2 миллиона евро в год.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/news

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