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Тарханов назвал возвращение Фернандеса риском для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист ЦСКА Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в РПЛ.

«Нужно ли ЦСКА возвращать Марио? Как и в любом деловом решении, есть соображения за и против. Однозначного ответа здесь не существует — все зависит от того, какие цели перед собой ставит сам Марио и клуб. С одной стороны, Фернандес является опытным игроком, который прекрасно знаком с клубом и игроками. Он неоднократно доказывал свою ценность на поле, был одним из лучших в ЦСКА. С этой точки зрения его возвращение — положительный момент. С другой стороны, возвращение Фернандеса — риск. Оно может означать дополнительные финансовые затраты и возможные травмы или проблемы с адаптацией после перерыва. Никто не знает, в какой форме Марио сейчас находится. Кроме того, у Федотова может быть другой взгляд на позицию правого защитника в команде и Марио в эту философию не впишется», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-vozvrashhenie-mario-fernandesa-risk-dlya-tsska/
Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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