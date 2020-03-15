Тарасов высказался в поддержку Терешковой

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поддержал депутата Государственной думы Валентину Терешкову. Она выступила с предложением внести важные изменения в конституцию, которые в том числе касаются и президентских выборов.

— Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или не правильно сказала Терешкова. Ее позиция — этого я не касаюсь, — написал Тарасов в Instagram. — Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг итак очень много всякого, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто говном.