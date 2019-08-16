Тарасов рассказал о своей «красной комнате» и секс-фетишах

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в интервью YouTube-каналу T-killah рассказал, что практикует со своей женой Анастасией Костенко различные эксперименты в сексуальной жизни.

— Пристрастия и фетиши — это патология и заболевания, или кайф и интерес?

— Думаю, кайф и интерес.

— То есть любые сексуальные фетиши?

— Не все. Есть и больные люди. Собаки, кошки, думаю, это уже заболевание.

— Ну а что приемлемо? Что у вас в потаенном шкафчике?

— У нас в доме есть красная комната. Меня Настя просто убьет за то, что я рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно.

— Для вас или для нее?

— По настроению, но пока что на меня не надевали. Я хожу, покупаю такие вещи, не стесняюсь. А что такого? Я постарше и придумываю все фишки. Главное, что нам обоим это нравится.

— В свингер-клуб пошли бы?

— Нет. Был бы один — может быть, и пошел бы. А может быть, и был даже (смеется).

— Были истории, которые вас повергли в ужас?

— Была история, когда девушка мне предложила поехать в отель, который предоставляет все БДСМ-вещи. На тот момент я испугался. Вдруг она меня свяжет, и еще пять человек зайдет непонятного пола.

— На первом месте что у вас?

— Для меня? Просто секс — это круто. Я люблю доминировать.