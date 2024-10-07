Мусаев — об игре Пьянича: «На мяч вообще не смотрит, только на поле»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича после прихода в клуб.

«Когда он с мячом, то он не смотрит на него, только на поле. У него мяч просто под ногой, и он только на поле поглядывает и любую передачу отдает. Вообще не смотрит на мяч», — сказал Мусаев «СЭ».

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).

Александр Абустин