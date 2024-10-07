Мусаев — об игре Пьянича: «На мяч вообще не смотрит, только на поле»
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича после прихода в клуб.
«Когда он с мячом, то он не смотрит на него, только на поле. У него мяч просто под ногой, и он только на поле поглядывает и любую передачу отдает. Вообще не смотрит на мяч», — сказал Мусаев «СЭ».
26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).
Александр Абустин
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|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
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|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
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|3
|4
|14-15
|15
|
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|3
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|
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|11
|3
|3
|5
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|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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