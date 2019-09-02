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«Тамбов» арендовал Мелкадзе

16:11
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Как и ранее сообщал «СЭ», «Тамбов» арендовал форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе до конца сезона. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.

Дебют Георгия за основу состоялся в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за «Спартак». В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду: тогда он играл за «Тосно».

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-02-melkadze_budet_vystupat_za_tambov_na_pravakh_arendy/

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