«Тамбов» арендовал Мелкадзе
Как и ранее сообщал «СЭ», «Тамбов» арендовал форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе до конца сезона. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.
Дебют Георгия за основу состоялся в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за «Спартак». В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду: тогда он играл за «Тосно».
? Мелкадзе будет выступать за «Тамбов» на правах аренды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 2, 2019
Футбольный клуб «Тамбов» арендовал нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
??Желаем Георгию удачи в играх за тамбовский клуб.
Подробнее:https://t.co/8NyScPFUh8#Мелкадзе pic.twitter.com/t4jfw9ZtPR
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-09-02-melkadze_budet_vystupat_za_tambov_na_pravakh_arendy/