Талалаев поделился мнением о ситуации с Малкомом и Клаудиньо

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Мы исходим из наших возможностей. В последнее время было много полемики по вопросу участия или неучастия некоторых игроков «Зенита» в матче. У нас сегодня тоже не участвуют 4-5 игроков, которые периодически имеют место в составе. Мы ищем те варианты, которыми обладаем. Хорошо, что усилились, взяли троих качественных футболистов, думаю, все они помогут нам. Если не в сегодняшнем конкретном матче, то в ходе этого отрезка. Тодорович — квалифицированный футболист, играл на хорошем уровне, универсальный, играет и слева, и справа. Надеюсь, что сегодня выйдет сразу с корабля на бал, сможет показать кое-что», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Талалаев.

Сегодня, 11 сентября стало известно, что ФИФА сняла запрет на участие в матчах с «Ахматом» и «Челси» двум футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 16.30 (мск).