Николич: «Во втором тайме увидели тот «Локомотив», который привыкли видеть»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).
«Благодарен команда за три очка. Такие игры после перерыва всегда сложные и тяжелые. У нас было 11 сборников, много новых игроков, которые пару дней тренировались с нами. Есть игроки, которые вернулись вчера. Первый тайм был плохой, у нас ничего не получилось. Во втором тайме мы увидели тот «Локомотив», который мы привыкли видеть. Промежуточное первое место — хороший результат. Благодарен болельщикам и футболистам. Двигаемся дальше», — сказал тренер.
Благодаря этой победе «Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ. Красно-зеленые имеют в активе 15 очков, однако ближайшие преследователи петербургский «Зенит» и столичное «Динамо» свои встречи в седьмом туре еще не провели.
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