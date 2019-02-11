23:44 11 февраля | Футбол — РПЛ

Такума Нисимура: "В России очень полюбил гречку"

Обсудить
0

Нападающий ЦСКА  Такума Нисимура признался, что очень полюбил гречку. 22-летний японец также рассказал, что ходил в ресторан своей национальной кухни вместе с главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко.

В Японии действительно нет гречки как крупы, - приводит слова Нисимуры официальный сайт ЦСКА. - Есть гречневая лапша, такая вытянутая, длинная. В России я очень полюбил гречку. К сожалению, здесь, на сборах, ее подают раз в два дня. Если бы я составлял меню, мы бы ели гречку каждый день.

В Москве я без труда нашел достаточно много хороших японских заведений. В одно из них я ходил с Виктором Михайловичем, в другом, где я тоже недавно побывал, шеф-поваром работает японец. Так что с этим нет никаких проблем. 

Напомним, Нисимура присоединился к ЦСКА 31 августа 2018 года, подписа 4-летний контракт. Он провел 7 матчей в составе армейцев и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/takuma-nishimura-v-komande-menya-nazyvayut-takumych/

Загрузка...
Материалы других СМИ