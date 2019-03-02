16:05 | Футбол — РПЛ

"Такой ЦСКА мне не нужен". Гончаренко - о поражении от "Арсенала"

5
Обсудить

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Арсенала" в матче 18-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что его команда играла плохо. Он также добавил, что армейцы испытывали проблемы в атаке. 

- Мы проиграли по делу. Выглядели инертно, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Не было связи в атаке: действовали по одному, создали мало моментов.

Мы плохо атаковали, поэтому были сделаны замены. У Набабкина была желтая карточка. Исходили из того, что у "Арсенала" быстрые фланговые игроки. Надо было останавливать их без желтой карточки. Бийол? Он может действовать в атаке, как Вернблум в прошлом сезоне. 

Такой ЦСКА, как сегодня, мне не нужен абсолютно. Так плохо играть нельзя. 

Арсенал Т - ЦСКА

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
5
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
Материалы других СМИ