"Такой ЦСКА мне не нужен". Гончаренко - о поражении от "Арсенала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Арсенала" в матче 18-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что его команда играла плохо. Он также добавил, что армейцы испытывали проблемы в атаке.

- Мы проиграли по делу. Выглядели инертно, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Не было связи в атаке: действовали по одному, создали мало моментов.

Мы плохо атаковали, поэтому были сделаны замены. У Набабкина была желтая карточка. Исходили из того, что у "Арсенала" быстрые фланговые игроки. Надо было останавливать их без желтой карточки. Бийол? Он может действовать в атаке, как Вернблум в прошлом сезоне.

Такой ЦСКА, как сегодня, мне не нужен абсолютно. Так плохо играть нельзя.

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