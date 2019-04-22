Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказала, как быстро приехала полиция после конфликта компании игроков с Паком

Виктория Павлова, свидетель драки в кафе "Кофемания" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе заседания Пресненского суда ответила на вопросы о конфликте компании игроков и приезде полиции.

Нападающий "Зенита", его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года стали участниками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе) и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Вы увидели события, когда они были в разгаре? С чего это началось? – вопрос адвоката Ромашова.

– Я не смотрела туда. Я среагировала на звук: разговор на повышенных тонах и побежали официанты. Начался грохот, стулья столы двигаются с треском.

– Вы утверждали, что люди, находящиеся в залах, требовали вызова в полиции?

– Это обсуждалось. Люди говорили между собой и спрашивали, вызвал ли кто-то полицию.

– Вы сказали, что началось битье посуды. Когда?

– В конце. Это стало решающим фактором, после которого я решила вызвать полицию.

– Вы среагировали на это?

– Это было поводом, да. Это был апофеоз конфликта.

– И полиция приехала через 5-7 минут?

– Примерно так, они приехали достаточно оперативно.

– И что они сделали?

– Они прошли в ту часть, где был конфликт. Но они приехали уже после того, как конфликт был закончен. (Александр Рогулев)

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