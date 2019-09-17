Светлана Кокорина: «Сегодня мне вернули детей, значит, вернули жизнь»

Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделилась эмоциями от освобождения футболиста и его младшего брата Кирилла.

— Могу сказать, что ощущения невероятные, эмоции просто сумасшедшие, — заявила Кокорина в интервью РИА Новости. — Мои дети — это моя жизнь. Сегодня мне вернули детей, значит, мне вернули жизнь. Что будем делать дальше, я, честно сказать, не знаю. Еще не думала, какие планы. Мы просто сегодня наслаждаемся тем, что мы вместе и что наконец-то сбылась наша мечта.

Сейчас мы двигаемся по дороге из Алексеевки в Москву. Делимся эмоциями и наслаждаемся общением. Я очень хочу сказать спасибо всем добрым людям, которые все это время были с нами, которые поддерживали меня, мою семью, моих детей. Людей, которые правильно понимали ситуацию, не отвернулись, а поддержали нас в трудную минуту. Спасибо огромное всем.

Братья Кокорины, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в центре Москвы.