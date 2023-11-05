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Сегодня, 21:43

Сулейманов пошутил о промахе Рыбчинского в матче со «Спартаком»: «Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал промах одноклубника Дмитрия Рыбчинского в матче со «Спартаком» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его. Что можно сказать ему в раздевалке? Только подбодрить его, потому что, понятно, что человек сейчас сам будет грустить, надо только подбодрить», — сказал Сулейманов в эфире Матч ТВ.

Во втором тайме голкипер «Спартака» Александр Максименко после удара Сергея Пиняева отбил мяч на Рыбчинского, но игрок «Локомотива» не попал в ворота красно-белых.

Дмитрий Рыбчинский
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Тимур Сулейманов
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В «Пари НН» оценили игру команды против ЦСКА

«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
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5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
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Оренбург

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