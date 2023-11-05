Сулейманов пошутил о промахе Рыбчинского в матче со «Спартаком»: «Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал промах одноклубника Дмитрия Рыбчинского в матче со «Спартаком» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Сейчас соберемся с ребятами, начнем бить его. Что можно сказать ему в раздевалке? Только подбодрить его, потому что, понятно, что человек сейчас сам будет грустить, надо только подбодрить», — сказал Сулейманов в эфире Матч ТВ.

Во втором тайме голкипер «Спартака» Александр Максименко после удара Сергея Пиняева отбил мяч на Рыбчинского, но игрок «Локомотива» не попал в ворота красно-белых.