Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в Instagram рассказал о своем отношении к коронавирусу и призвал отменить режим самоизоляции.

— Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор, — написал Вартапетов.

По последним данным, в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

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