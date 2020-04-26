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«Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор». Бывший врач «Спартака» призвал отменить карантин

11:47
Михаил Вартапетов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Михаил Вартапетов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в Instagram рассказал о своем отношении к коронавирусу и призвал отменить режим самоизоляции.

— Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор, — написал Вартапетов.

По последним данным, в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

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