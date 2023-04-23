Стефанович — о шансах «Торпедо» остаться в РПЛ: «За нами Москва и отступать нам некуда»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в комментарии для «СЭ» высказался о шансах московской команды остаться в РПЛ.

«Мы будем биться до конца и в каждой игре играть на победу. Сейчас нам терять нечего. За нами Москва и отступать нам некуда! Будем делать все возможное, чтобы остаться в РПЛ», — сказал Стефанович «СЭ».

«Торпедо» после 24 матчей имеет в своем активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.