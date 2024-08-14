Карпукас: «Думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять верное решение»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о бывшем партнере по команде Антоне Миранчуке.

«Думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять единственно верное решение. Я бы хотел, чтобы у него сложилось все так, как он загадал и задумал», — приводит слова Карпукаса Sport24.

28-летний Миранчук находится без клуба с июня 2024 года, когда покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.