Карпукас: «Думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять верное решение»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о бывшем партнере по команде Антоне Миранчуке.
«Думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять единственно верное решение. Я бы хотел, чтобы у него сложилось все так, как он загадал и задумал», — приводит слова Карпукаса Sport24.
28-летний Миранчук находится без клуба с июня 2024 года, когда покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
Источник: Sport24
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|0
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|
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|4
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|19:30
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Ростов – Оренбург
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|18.08
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|
Химки – Зенит
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|18.08
|17:30
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ЦСКА – Локомотив
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|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
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Краснодар – Пари НН
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Педро
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Маркус Вендел
Зенит
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Локомотив
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Бителло
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|И
|К
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