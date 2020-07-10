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Стало известно, когда начнется перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо»

10 июля 2020, 19:42
«Краснодар» — «Динамо». Фото РПЛ.
«Краснодар» — «Динамо». Фото РПЛ.
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Перенесенный матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» состоится 19 июля и начнется в 20.30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее игра была перенесена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Динамо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1281629076722266112

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