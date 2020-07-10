Перенесенный матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» состоится 19 июля и начнется в 20.30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее игра была перенесена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Динамо».