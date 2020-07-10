Стало известно, когда начнется перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо»
10 июля 2020, 19:42
Перенесенный матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» состоится 19 июля и начнется в 20.30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
? Перенесённый матч 23-го тура «Краснодар» — «Динамо» начнётся в 20:30 19 июля#ТинькоффРПЛ #КраснодарДинамо pic.twitter.com/uSi7445JuD— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 10, 2020
Ранее игра была перенесена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Динамо».
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