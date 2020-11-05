Спортивный директор «Тамбова» отреагировал на решение КДК по дисквалификации Тетрашвили

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» решение КДК по дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили, который в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) наступил шипами на ногу соперника в неигровом момент, за что был удален с поля.

— Я считаю, это нормальное наказание, — заявил Худяков «СЭ». — Его поступок нельзя оправдать, такие вещи я сам не понимаю.

— Клуб уже предпринял какие-то санкции в отношении футболиста?

— Применит обязательно. Пока лично с Гурамом не общались, хочу выслушать его мнение, пообщаться с тренерским штабом и узнать их мнение. Санкции будут обязательно.

— После матча с «Динамо» общались с Тетрашвили лично?

— Он мне звонил, пытался что-то объяснить. Но такие вещи мы будем обсуждать не по телефону, а лично, глядя друг другу в глаза.

— У вас есть объяснение его поступку?

— У меня — нет. Я хочу выслушать его позицию. (Константин Колмаков)