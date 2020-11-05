Спортивный директор «Тамбова» отреагировал на решение КДК по дисквалификации Тетрашвили
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» решение КДК по дисквалификации полузащитника Гурама Тетрашвили, который в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) наступил шипами на ногу соперника в неигровом момент, за что был удален с поля.
— Я считаю, это нормальное наказание, — заявил Худяков «СЭ». — Его поступок нельзя оправдать, такие вещи я сам не понимаю.
— Клуб уже предпринял какие-то санкции в отношении футболиста?
— Применит обязательно. Пока лично с Гурамом не общались, хочу выслушать его мнение, пообщаться с тренерским штабом и узнать их мнение. Санкции будут обязательно.
— После матча с «Динамо» общались с Тетрашвили лично?
— Он мне звонил, пытался что-то объяснить. Но такие вещи мы будем обсуждать не по телефону, а лично, глядя друг другу в глаза.
— У вас есть объяснение его поступку?
— У меня — нет. Я хочу выслушать его позицию. (Константин Колмаков)