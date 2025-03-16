Кахигао о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Надеюсь, мы выиграем»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

— Надеюсь, мы выиграем, — сказал Кахигао.

— Вернет ли когда-нибудь «Спартак» Промеса? Есть ли у клуба такое намерение?

— Я не говорю о других игроках.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 марта и начнется в 19.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 43 очками.