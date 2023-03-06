Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о продаже Писарского

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о продаже нападающего Владимира Писарского (Сычевого).

«Мы его по сути вырвали из Омска. Там была не очень корректная ситуация, поэтому я напрямую вышел на него, объяснил все, он согласился и взяли билеты. Когда дело дошло до разговоров о контракте, он и агент захотели включить пункт о минимальных отступных. Мы смогли увеличить эту сумму до 35 миллионов, что для ФНЛ было хорошими деньгами. Когда он начал забивать и мы захотели пролонгировать контракт, он мог сказать: «Ребят, идите нафиг, сейчас зимой возьму и уеду за эти деньги». Мяч был не на нашей стороне. Чтобы вы понимали, мы процесс продления контракта начали ровно на следующий день после того, как он забил три мяча. Вели переговоры полтора месяца. Поэтому не могу сказать, что 100 миллионов — это мало. Конечно, хотелось бы больше. Но мы выжали из этой ситуации все, что могли», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

27-летний футболист перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Всего в нынешнем сезоне он провел 22 матча за самарский клуб и «Оренбург», забив 19 мячей и отдав две результативные передачи.