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Сегодня, 23:18

Спортивный директор «Локомотива» рассказал о задачах команды на следующий сезон.

Цорн рассказал о задачах «Локомотива» на следующий сезон
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Задачи должны быть максимальные. У нас был сезон, когда мы перестраивались. Теперь мы нацеливаемся на самые высокие результаты. Я не буду озвучивать, но мы хотим бороться за первые места.

Оформлял ли я Fan ID? Да, мне положено. Оформят, когда будет работать.

Оформляла ли команда? Команда тоже оформит, но на данный момент еще не оформили», — заявил Цорн.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
0
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