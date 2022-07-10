Спортивный директор «Локомотива» рассказал о задачах команды на следующий сезон.
Цорн рассказал о задачах «Локомотива» на следующий сезон
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах команды на следующий сезон.
«Задачи должны быть максимальные. У нас был сезон, когда мы перестраивались. Теперь мы нацеливаемся на самые высокие результаты. Я не буду озвучивать, но мы хотим бороться за первые места.
Оформлял ли я Fan ID? Да, мне положено. Оформят, когда будет работать.
Оформляла ли команда? Команда тоже оформит, но на данный момент еще не оформили», — заявил Цорн.
«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.
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|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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