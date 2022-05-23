Спортивный директор «Локомотива» летал в Бразилию на переговоры с потенциальным новичком

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн летал в Бразилию, утверждает «РБ Спорт».

Речь идет о просмотре и переговорах по футболисту из чемпионата этой страны — на тот случай, если команду покинет нападающий Франсуа Камано. У гвинейца есть варианты на выход.

В то же время железнодорожники, с большой долей вероятности, продлят истекающий контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом.

Игроки московского «Локомотива» ушли в отпуск, который продлится до 14 июня 2022 года.