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Спортивный директор «Локомотива» летал в Бразилию на переговоры с потенциальным новичком

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн летал в Бразилию, утверждает «РБ Спорт».

Речь идет о просмотре и переговорах по футболисту из чемпионата этой страны — на тот случай, если команду покинет нападающий Франсуа Камано. У гвинейца есть варианты на выход.

В то же время железнодорожники, с большой долей вероятности, продлят истекающий контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом.

Игроки московского «Локомотива» ушли в отпуск, который продлится до 14 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tsorn-letal-v-braziliyu-klub-ishhet-zamenu-kamano/
Мацей Рыбус
Франсуа Камано
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
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24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
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25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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