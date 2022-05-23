Александр Медведев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2021/22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал тройку лучших игроков РПЛ по итогам сезона-2021/2022. На первое место он поставил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Лучшие игроки прошедшего сезона? Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Малком», — сказал Медведев «РБ Спорт».

«Зенит» по итогам чемпионата набрал 66 очков и четвертый год подряд завоевал золотые медали. На втором месте расположился «Сочи» с 56 очками, на третьем — «Динамо» с 53 баллами.