Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский женился

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский женился, сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Полузащитник «Крыльев» стал лучшим ассистентом РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Зиньковский записал на свой счет 9 результативных передач. Он опередил Себастьяна Шиманьски (8) из «Динамо», а ряд футболистов с 6 ассистами.