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Спортивный директор «КуПС» Шипулин вернулся в «Зенит»

20:45

Спортивный директор «КуПС» Константин Шипулин вернулся в «Зенит», информирует официальный сайт финского клуба. Шипулин работал в «Зените» в качестве скаута с 2015 по 2017 годы. Новая должность россиянина пока неизвестна.

— Шипулин был нашим важным сотрудником, и заменить его нам будет непросто, — гендиректор «КуПС» Ярмо Хайсканен в клубном пресс-релизе прокомментировал отъезд россиянина на родину. — В то же время мы гордимся тем, что способны совершать трансфер в такой большой клуб, как «Зенит».

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