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Спортивный директор «Бетиса»: «Мы отдали «Спартаку» хорошего футболиста, а почему сейчас Жозе в плохой форме — не знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо прокомментировал форму нападающего «Спартака» Виллиана Жозе.

— Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?

— Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего, — цитирует Sport24 Фахардо. — Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.

— В России есть мнение, что вы продали травмированого игрока. Это так?

— Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме — не знаю. Этот вопрос не ко мне

32-летний бразилец прошедшим летом перешел в московский клуб из испанского за 2 миллиона евро. В этом сезоне за 181 минуту в составе красно-белых он не сделал ни одного результативного действия.

Источник: Sport24
Виллиан Жозе
Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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