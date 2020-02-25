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СПОР-экспресс о «Спартаке» и «Динамо». Кто победит в дерби? Live в 16.45

14:00

Сегодня, в 16.45 по Москве, пройдет футбольный прямой эфир в YouTube-канале «СЭ». Он босвящен будет возобновлению чемпионата России.

Ведущая эфира — Мария Маркова, гости студии — Вячеслав Короткин и Константин Алексеев.

Главные темы:

— «Спартак» (Короткин) vs «Динамо» (Алексеев);

— о фаворитах в борьбе за еврокубки;

— «Зенит» — чемпион?

— О борьбе за власть в «Локо».

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.

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