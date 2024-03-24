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Миладинович о Федотове: «После его ухода из «Сочи» все пошло не так»

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Экс-игрок «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал результаты клуба после ухода Владимира Федотова с поста главного тренера южан.

57-летний специалист покинул команду в июне 2022 года. Под его руководством «барсы» впервые в своей истории завоевали серебряные медали РПЛ.

«После ухода Федотова все пошло не так. Сперва пришел Гаранин, он пытался построить что-то свое. Через полгода ушел. Остался Точилин на 4-5 матчей, при нем мы победили почти во всех играх, но назначили Бердыева. Провели хорошо сборы, он все полностью поменял под себя, но не успел начаться чемпионат, и Курбан Бекиевич ушел. Хохлов, на мой взгляд, был лучшим выбором для команды. Очень хороший человек и сильный тренер. Честно, я получал максимальное удовольствие от его тренировок. Он чувствовал команду, поддерживал командный дух. Могу сказать про него только хорошее, — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Иван Миладинович
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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