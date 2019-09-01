Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил желтую карточку в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита». Это четвертое предупреждение игрока в турнире, он пропустит следующую игру. После перерыва на матчи сборных в рамках 9-го тура «Спартак» примет «Урал».

Также четвертое предупреждение в сезоне получил хавбек «Зенита» Магомед Оздоев. Петербуржцы встретятся с тульским «Арсеналом».

Трансляция матча «Спартак» — «Зенит»