«Спартак» — «Зенит»: Гулиев и Оздоев пропустят следующие матчи
19:56
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев получил желтую карточку в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита». Это четвертое предупреждение игрока в турнире, он пропустит следующую игру. После перерыва на матчи сборных в рамках 9-го тура «Спартак» примет «Урал».
Также четвертое предупреждение в сезоне получил хавбек «Зенита» Магомед Оздоев. Петербуржцы встретятся с тульским «Арсеналом».
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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