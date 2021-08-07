«Спартак» заявил, что клуб никогда не подпишет Месси
Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси не перейдет в «Спартак», сообщает официальный аккаунт красно-белых в TikTok.
«Лионель Месси и «Спартак» достигли соглашения, — говорится в сообщении. — Обе стороны согласились, что это (переход в «Спартак» — Прим. «СЭ») никогда не состоится.
34-летний Лионель Месси покинул «Барсу» на правах свободного агента. По данным СМИ, он станет игроком «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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