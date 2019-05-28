"Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых. Игроки пройдут медицинское обследование, затем команда проведет подготовительный этап в Москве, а потом отправится на сбор в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире.

Напомним, на сегодняшнем совете директоров "Спартака" было принято решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера.

Красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России-2018/19.

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