"Спартак" выйдет из отпуска 15 июня, сообщает официальный сайт красно-белых. Игроки пройдут медицинское обследование, затем команда проведет подготовительный этап в Москве, а потом отправится на сбор в Австрию, где примет участие в предсезонном турнире.
Напомним, на сегодняшнем совете директоров "Спартака" было принято решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера.
Красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России-2018/19.
Кононов остается. Его задача - выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака"
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https://spartak.com/news/2019-05-28-sovet_direktorov_podvel_itogi_sezona/
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