"Спартак" сыграл вничью с "Актобе", Глушенков сделал дубль

"Спартак" и "Актобе" сыграли вничью в товарищеском матче (2:2).

В составе российского клуба дубль сделал Максим Глушенков. У казахстанской команды дублем отметился польский форвард Патрик Малецки. По ходу матча травму получил полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо.

Товарищеский матч

"Спартак" (Россия) - "Актобе" (Казахстан) - 2:2 (2:2)

Голы: Глушенков, 17 (1:0). Малецки, 27 (1:1). Малецки, 32 (1:2). Глушенков, 37 (2:2).

"Спартак": Шитов (Поплевченков, 46), Маслов (Мельгарехо, 46, Маслов, 58), Боккетти (Кутепов, 46), Миронов (Гапонов, 46), Комбаров (Айртон, 46), Зобнин (Ломовицкий, 46), Гулиев (Умяров, 46), Игнатов (Глушаков, 46), Глушенков (Прошляков, 46), Педро Роша (Ташаев, 46), Мелкадзе (Полубояринов, 46).

"Актобе": Нарзикулов, Коробкин, Симчевич, Жумагали, Марьянович, Аймбетов, Миличевич, Радин, Саулет, Малецки, Какимов.

Предупреждения: Боккетти, 25. Миличевич, 29. Коробкин, 53.

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