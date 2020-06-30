«Спартак» сыграет в белой форме против ЦСКА
30 июня 2020, 17:15
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что красно-белые выйдут в белой форме на матч 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.30 (мск).
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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