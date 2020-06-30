«Спартак» сыграет в белой форме против ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что красно-белые выйдут в белой форме на матч 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.30 (мск).

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла.