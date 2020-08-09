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«Спартак» — «Сочи»: все голы матча

20:35
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» принимает «Сочи» в рамках 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 8-й минуте открыл Александр Соболев.

Через две минуты отличился Джордан Ларссон.

На 15-й минуте Дмитрий Полоз отыграл один мяч, забив пенальти.

Спартак — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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