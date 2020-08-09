«Спартак» — «Сочи»: все голы матча
20:35
«Спартак» принимает «Сочи» в рамках 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 8-й минуте открыл Александр Соболев.
Александр Соболев во втором сезоне подряд отличился в первом туре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
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Через две минуты отличился Джордан Ларссон.
? Джордан Ларссон уверенно реализовал выход к воротам гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
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На 15-й минуте Дмитрий Полоз отыграл один мяч, забив пенальти.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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