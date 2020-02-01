«Спартак» — «Ростов»: все голы матча
В матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» играл против «Ростова». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 и вышли на первое место после первого дня товарищеского турнира.
В составе «Спартака» дубль сделал полузащитник Резиуан Мирзов. Оба мяча он забил во второй тайме.
У «Ростова» в концовки встречи отличился защитник Деннис Хаджикадунич.
49-я минута: первый гол Мирзова
? Резиуан Мирзов выводит «Спартак» вперед в начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 1, 2020
? #СпартакРостов на #КубокПариматчПремьер
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75-я минута: второй гол Мирзова
? Дубль Резиуана Мирзова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 1, 2020
? #СпартакРостов на #КубокПариматчПремьер
? https://t.co/ZaXbzKMnTw
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/OPx0tgJFC4
89-я минута: гол Хаджикадунича
? Гол Хаджикадунича в концовке матча #СпартакРостов— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 1, 2020
? #КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/C1TdgQhAzp