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«Спартак» — «Ростов»: все голы матча

20:23
1 февраля. Доха. «Спартак» — «Ростов» — 2:1. Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
1 февраля. Доха. «Спартак» — «Ростов» — 2:1. Фото twitter.com/fcsm_official/, ФК «Спартак».
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В матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» играл против «Ростова». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 и вышли на первое место после первого дня товарищеского турнира.

В составе «Спартака» дубль сделал полузащитник Резиуан Мирзов. Оба мяча он забил во второй тайме.

У «Ростова» в концовки встречи отличился защитник Деннис Хаджикадунич.

49-я минута: первый гол Мирзова

75-я минута: второй гол Мирзова

89-я минута: гол Хаджикадунича

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