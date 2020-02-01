В матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» играл против «Ростова». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 и вышли на первое место после первого дня товарищеского турнира.

В составе «Спартака» дубль сделал полузащитник Резиуан Мирзов. Оба мяча он забил во второй тайме.

У «Ростова» в концовки встречи отличился защитник Деннис Хаджикадунич.

49-я минута: первый гол Мирзова

75-я минута: второй гол Мирзова

89-я минута: гол Хаджикадунича