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«Спартак» пожелал удачи Кокорину в «Фиорентине»

11:35
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«Спартак» пожелал удачи нападающему Александру Кокорину, который сегодня, 27 января, официально стал футболистом «Фиорентины».

«Удачи в новом клубе, Саша», — говорится в сообщении клуба в Twitter под прощальными словам Кокорина.

В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Официальное представление 29-летнего форварда состоится сегодня.

Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2024-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

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