«Спартак» пожелал удачи Кокорину в «Фиорентине»
«Спартак» пожелал удачи нападающему Александру Кокорину, который сегодня, 27 января, официально стал футболистом «Фиорентины».
«Удачи в новом клубе, Саша», — говорится в сообщении клуба в Twitter под прощальными словам Кокорина.
В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Официальное представление 29-летнего форварда состоится сегодня.
Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2024-го года. Ориентивочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.
Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».
? «Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021
Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку ?
Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6
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