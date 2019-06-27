"Спартак" поздравил Умярова с днем рождения

"Спартак" поздравил полузащитника Наиля Умярова с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 19 лет. Умяров провел в составе красно-белых 5 матчей.
– С днем рождения, Наиль! Сегодня полузащитнику красно-белых Наилю Умярову исполняется 19 лет. Желаем ему успешной карьеры, красивых голов и побед в составе "Спаратка", – говорится в сообщении.
🎉 С днём рождения, Наиль!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 июня 2019 г.
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Сегодня полузащитнику красно-белых Наилю Умярову исполняется 19 лет.
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🎁 Желаем ему успешной карьеры, красивых голов и побед в составе "Спаратка"!
⠀#Спартак #Умяров pic.twitter.com/ITwjeVvkzi
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