"Спартак" поздравил Умярова с днем рождения

"Спартак" поздравил полузащитника Наиля Умярова с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 19 лет. Умяров провел в составе красно-белых 5 матчей.

– С днем рождения, Наиль! Сегодня полузащитнику красно-белых Наилю Умярову исполняется 19 лет. Желаем ему успешной карьеры, красивых голов и побед в составе "Спаратка", – говорится в сообщении.