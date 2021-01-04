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«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения: «Братуха, с твоим днем!»

16:39
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды, Квинси Промеса.

«Братуха, с твоим днем! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», — говорится в публикации в Twitter красно-белых.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 голов и 33 результативных передачи в 135 матчах за московскую команду. Летом 2018 года Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро. Сейчас голландец выступает за «Аякс».

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