«Спартак» поздравил Олега Романцева с 69-летием

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Олега Романцева с 69-летием.

«Желаем нашей легенде крепкого здоровья и счастья!» — говорится в публикации в соцсетях красно-белых.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.

Специалист является самым титулованным тренером в истории «Спартака».