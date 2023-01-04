«Локомотив» показал детские фото Лантратова, Глушенкова и Пиняева в форме клуба

«Локомотив» в социальных сетях показал детские фото новых игроков команды: вратаря Ильи Лантратова, полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова.

«Илью Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сложно назвать новичками «Локо». Все трое уже побывали в клубной системе в детстве, а теперь вернулись за новыми победами», — передает пресс-служба москвичей.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте, набрав 13 очков.