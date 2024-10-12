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«Спартак» поздравил легенду клуба Симоняна с 98-летием

Алина Савинова
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«Спартак» в Telegram-канале опубликовал поздравление с днем рождения ветерану московского клуба Никите Симоняну. 12 октября ему исполнилось 98 лет.

«От всей души поздравляем с днем рождения старейшего ветерана «Спартака», кумира красно-белых болельщиков и великого человека. Мы помним о том гигантском вкладе, который Симонян внес в историю нашего клуба: шесть чемпионств СССР и пять Кубков СССР — как игрок и тренер. Желаем Никите Павловичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», — говорится в сообщении красно-белых.

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.

Источник: https://t.me/fcsmtg/17490
Никита Симонян
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
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