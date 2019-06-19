"Спартак" поздравил Айртона с днем рождения

"Спартак" поздравил защитника Айртона Лукаса с днем рождения. Бразильцу исполнилось 22 года.

– С днем рождения, Айртон! Сегодня нашему защитнику исполняется 22 года. Желаем ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе "Спартака", – отмечается в сообщении.

Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.