«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Московский клуб выложил видеоролик, в котором собраны самые яркие события встречи: гол Эсекиэля Понсе, красная карточка для Доменико Тедеско и пропущенный пенальти от Алексея Миранчука.