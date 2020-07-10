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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

10 июля 2020, 15:02
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В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Московский клуб выложил видеоролик, в котором собраны самые яркие события встречи: гол Эсекиэля Понсе, красная карточка для Доменико Тедеско и пропущенный пенальти от Алексея Миранчука.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/23592434/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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