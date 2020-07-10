«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
10 июля 2020, 15:02
В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
Московский клуб выложил видеоролик, в котором собраны самые яркие события встречи: гол Эсекиэля Понсе, красная карточка для Доменико Тедеско и пропущенный пенальти от Алексея Миранчука.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...