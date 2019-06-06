"Спартак" подтвердил назначение врача Михаила Бутовского. Ранее он работал в ЦСКА

Новым врачом основной команды "Спартака" назначен Михаил Бутовский. Ранее он работал в ЦСКА.
Специалист приступит к работе в середине июня, когда спартаковцы выйдут из отпуска, сообщает пресс-служба клуба.
В медицинском штабе красно-белых Бутовский заменит Андрея Багдасаряна.
38-летний специалист закончил ММА им. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет), где защитил кандидатскую диссертацию, а также Государственный университет управления.
Бутовский более 10 лет трудился анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц, а с 2014 года входит в медицинский штаб сборной России.
Михаил Бутовский — новый врач «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июня 2019 г.
В медицинском штабе красно-белых Бутовский заменит Андрея Багдасаряна, которого мы благодарим за годы, проведенные в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере.https://t.co/j0F1SDV8Sb#Спартак pic.twitter.com/jGtpG9JcKb