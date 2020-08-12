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«Спартак» поддержал заводящего трибуны. Ему запретили посещение стадиона на год

14:24
Михаил Дивинский. Фото ФК «Спартак»
Михаил Дивинский. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» выразил поддержку фанату Михаилу Дивинскому. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Красно-белые, одному из нас, заводящему трибуны Б Михаилу Дивинскому на год запретили посещать стадионы, — говорится в сообщении. — Адвокат Миши сейчас готовит апелляцию. Футбольный клуб «Спартак-Москва» поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник! Надеемся, что запрет будет снят».

Болельщик красно-белых ранее был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В решении суда было указано, что причиной составления протокола на фаната стали его оскорбительные высказывания в адрес судейского корпуса и представителей РФС.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1293502580434378752

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