«Спартак» поддержал заводящего трибуны. Ему запретили посещение стадиона на год

«Спартак» выразил поддержку фанату Михаилу Дивинскому. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Красно-белые, одному из нас, заводящему трибуны Б Михаилу Дивинскому на год запретили посещать стадионы, — говорится в сообщении. — Адвокат Миши сейчас готовит апелляцию. Футбольный клуб «Спартак-Москва» поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник! Надеемся, что запрет будет снят».

Красно-белые, одному из нас, заводящему Трибуны Б Михаилу Дивинскому на год запретили посещать стадионы. Адвокат Миши сейчас готовит апелляцию.



Футбольный клуб «Спартак-Москва» поддерживает Михаила и напоминает, что #ФанатНеПреступник! Надеемся, что запрет будет снят. pic.twitter.com/jSSvnsi04f — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 12, 2020

Болельщик красно-белых ранее был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В решении суда было указано, что причиной составления протокола на фаната стали его оскорбительные высказывания в адрес судейского корпуса и представителей РФС.